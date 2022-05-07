Гуськов привёз Кубок Гагарина, чирлидерши развлекали яркими танцами. Фото победы ЦСКА

7 мая в Москве на площадке арены «Мегаспорт» во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал победу над кубанским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 86:72 в пользу команды Димитриса Итудиса.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча закончилась со счётом 86:72.



«Поздравляю команду и болельщиков. Для нас это была очень хорошая игра, лучше, чем первая, в том плане, что, когда у нас была инициатива, мы её сохраняли, у нас практически не было провалов, мы не позволяли сопернику набирать больше 20 очков в каждой четверти. Мы хорошо двигали мяч и использовали бреши, которые оставляла нам защита «Локо», когда они были сосредоточены на защите против Алекса [Шведа], Уилла [Клайберна] и Эла [Фримена]», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.