Гуськов привёз Кубок Гагарина, чирлидерши развлекали яркими танцами. Фото победы ЦСКА

7 мая в Москве на площадке арены «Мегаспорт» во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал победу над кубанским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 86:72 в пользу команды Димитриса Итудиса.
Лучшие фото с матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча закончилась со счётом 86:72.
«Поздравляю команду и болельщиков. Для нас это была очень хорошая игра, лучше, чем первая, в том плане, что, когда у нас была инициатива, мы её сохраняли, у нас практически не было провалов, мы не позволяли сопернику набирать больше 20 очков в каждой четверти. Мы хорошо двигали мяч и использовали бреши, которые оставляла нам защита «Локо», когда они были сосредоточены на защите против Алекса [Шведа], Уилла [Клайберна] и Эла [Фримена]», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.
- 7 мая 2022
-
18:13
-
17:33
-
17:24
-
15:53
-
14:12
-
13:15
-
12:38
-
11:30
-
10:48
-
09:46
-
07:24
-
04:46
-
00:22
- 6 мая 2022
-
23:52
-
21:50
-
20:44
-
18:41
-
18:06
-
16:29
-
15:58
-
14:54
-
13:53
-
13:29
-
13:06
-
12:05
-
11:22
-
10:02
-
09:26
-
09:06
-
09:00
-
08:10
-
00:31
-
00:28
- 5 мая 2022
-
23:26
-
22:40