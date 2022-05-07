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Тренер «Локомотива-Кубань» назвал причины поражения в матче с ЦСКА

Тренер «Локомотива-Кубань» назвал причины поражения в матче с ЦСКА
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И. о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал поражение своей команды во втором матче плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 86:72 в пользу москвичей.

«Игра разделилась на две части. Несмотря на незабитые открытые броски и нереализованные штрафные в первой половине, мы были очень близки к сопернику в счёте. Но после перерыва у игроков потерялось чувство командной игры – действовали слишком индивидуально. А в матче с ЦСКА достаточно одного неподготовленного и неоправданного броска — и всё, соперник тут же накажет за это.

Мы мало двигали мяч в нападении, в защите не отрабатывали установки. Да и в целом допустили слишком много ошибок. В первую очередь это касается нашей молодёжи. Да, мы понимаем, что матчи с ЦСКА — это серьёзное давление, в том числе эмоциональное, но с этим нужно справляться и необходимо делать то, что отрабатываем в процессе подготовки», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

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