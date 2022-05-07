Харден: «Филадельфия» нуждалась в Эмбииде, он сразу внёс свой вклад

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден высказался о возвращении в строй центрового Джоэла Эмбиида. Он принял участие в третьем матче серии плей-офф НБА с «Майами Хит». Встреча закончилась победой «Филадельфии» со счётом 99:79. «Сиксерс» сократили отставание в серии 1-2.



Эмбиид играл в маске. У него ранее диагностировали сотрясение и перелом глазницы. Джоэл набрал 18 очков и сделал 11 подборов.



«Мы нуждались в нём. Он вернулся и сразу внёс свой вклад. И дело не в том, сколько очков он набирает, а в самом присутствии. Одно присутствие уже даёт нам энергию», — цитирует Хардена журналист Лорен Роузен.

Эмбиид получил травму в последней встрече серии с «Торонто Рэпторз». Там он получил сотрясение и перелом глазницы после удара локтем одного из соперников. Из-за этой травмы Джоэл пропустил оба матча с «Майами».