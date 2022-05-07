Лоури: не рассчитывал, что не наберу ни одного очка. Оправданий быть не может

Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури признался, что не будет искать оправданий плохой игре в третьем матче плей-офф с «Филадельфией Сиксерс». Встреча завершилась со счётом 99:79 в пользу соперника. Лоури, пропустивший четыре матча из-за повреждения подколенного сухожилия, не набрал ни одного очка за 25 минут на площадке.
«У меня был лишь один полноценный день, когда я тренировался. Даже половина дня. Мне ещё предстоит набрать ритм. Я не рассчитывал, что проведу выдающийся матч. Но также не ожидал, что уйду без набранных очков.
Если я выхожу играть, оправданий быть не может. Со мной всё ок, я здоров. Ну, здоров в той мере, в которой это возможно. Я поработаю над восстановлением, чтобы быть полностью готовым к воскресному матчу», — цитирует Лоури Bally Sports FL.
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