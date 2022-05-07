Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лоури: не рассчитывал, что не наберу ни одного очка. Оправданий быть не может

Лоури: не рассчитывал, что не наберу ни одного очка. Оправданий быть не может
Комментарии

Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури признался, что не будет искать оправданий плохой игре в третьем матче плей-офф с «Филадельфией Сиксерс». Встреча завершилась со счётом 99:79 в пользу соперника. Лоури, пропустивший четыре матча из-за повреждения подколенного сухожилия, не набрал ни одного очка за 25 минут на площадке.

«У меня был лишь один полноценный день, когда я тренировался. Даже половина дня. Мне ещё предстоит набрать ритм. Я не рассчитывал, что проведу выдающийся матч. Но также не ожидал, что уйду без набранных очков.

Если я выхожу играть, оправданий быть не может. Со мной всё ок, я здоров. Ну, здоров в той мере, в которой это возможно. Я поработаю над восстановлением, чтобы быть полностью готовым к воскресному матчу», — цитирует Лоури Bally Sports FL.

Новость по теме
Лоури отреагировал на 45 очков Батлера в матче с «Атлантой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022