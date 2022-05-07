«Торонто» интересуется Гобером

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер может продолжить карьеру в «Торонто Рэпторс», сообщает SNY. По данным источника, канадский клуб проявляет интерес к Гоберу. «Торонто» может попытаться его обменять.



Ранее журналист Шон О’Коннелл написал, что Гобер поставил ультиматум своему клубу. Он потребовал, чтобы либо его, либо Донована Митчелла обменяли.



При этом журналист утверждал, что Гобер знает об интересе к своим услугам со стороны одного из ведущих клубов Западной конференции.



Позднее Гобер эту информацию назвал «слухами».



«Юта» не смогла выйти во второй раунд плей-офф НБА. «Джаз» уступили в серии «Даллас Маверикс» (2-4).

В качестве претендентов на Гобера назывались несколько клубов, включая «Голден Стэйт Уорриорз».