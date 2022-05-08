НБА оштрафовала «Филадельфию»

Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала «Филадельфию Сиксерс» на $ 50 тыс. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Поводом для штрафа послужил тот факт, что команда своевременно не уведомила об участии центрового Джоэла Эмбиида в третьем матче серии плей-офф с «Майами Хит» (99:79; 1-2).



Напомним, первые две встречи с «Майами» Эмбиид пропустил из-за перелома глазницы и сотрясения мозга. В третьем матче он набрал 18 очков, совершил 11 подборов и отдал одну результативную передачу. Противостояние завершилось со счётом 99:79 в пользу «Сиксерс». Следующий матч между командами будет сыгран в Филадельфии 9 мая. Начало встречи запланировано на 2:00 по московскому времени.