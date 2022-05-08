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«Мы сделали правильные выводы». Сергей Карасёв — о предстоящем матче «Зенита» и УНИКСа

«Мы сделали правильные выводы». Сергей Карасёв — о предстоящем матче «Зенита» и УНИКСа
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Форвард «Зенита» из Санкт-Петербурга Сергей Карасёв дал комментарий по поводу второго матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Первую встречу баскетболисты «Зенита» проиграли на своей площадке со счётом 65:74.

«Мы проиграли в первой встрече щит и не смогли сдержать Марио Хезонью, что в конечном итоге и стало залогом их победы. Думаю, что мы сделали правильные выводы и выйдем на второй домашний матч серии с максимальным настроем. Ждём полный зал, нам нужна именно такая поддержка!» — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

Второй матч серии между «Зенитом» и УНИКСом состоится сегодня, 8 мая. Начало встречи запланировано на 16:00 мск. Ранее Форвард УНИКСа Марио Хезонья прокомментировал победу, одержанную в первом матче.

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