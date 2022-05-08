«Это не шутки». Карри — о травме Моранта после контакта с Пулом в плей-офф НБА

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о травме, которую получил разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант в третьем матче серии полуфинала плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (112:142, 1-2 в серии). Баскетболист был вынужден покинуть площадку в четвёртой четверти из-за повреждения правого колена, которое он получил при контакте с защитником «Уорриорз» Джорданом Пулом.



«В том, что сделал Джордан, нет ничего злонамеренного, и это ни в какое сравнение не идёт с тем, что сделал Дилон или Дрэймонд. Да, Джа травмирован, и это не шутки. Но всё остальное просто чушь», — приводит слова Карри обозреватель Марк Джей Спирс в своих социальных сетях.



Напомним, ранее инсайдер Эдриан Воджнаровски сообщил, что в НБА собираются изучить эпизод, в котором Пул схватил Моранта за колено.

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