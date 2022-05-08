Перкинс: «Уорриорз» устроили настоящую порку «Гриззлиз»

Известный эксперт Кендрик Перкинс поделился мыслями о третьем матче серии полуфинала плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 142:112 (2-1 в серии).



«Уорриорз» устроили настоящую порку «Гриззлиз», а Джа не получил никакой помощи, и теперь хромает из-за травмы левого колена», — написал Перкинс в своих социальных сетях.



Напомним, в этой встрече травму колена получил звёздный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант, из-за чего не смог доиграть матч до конца. Джа получил повреждение в момент контакта с защитником «Уорриорз» Джорданом Пулом, который предпринял попытку выбить мяч у Моранта из рук, схватив его при этом за колено.

Следующий матч серии состоится во вторник, 10 мая, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр». Начало – в 5:00 мск.