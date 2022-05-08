Джордан Мики — лучший защищающийся игрок Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022

Форвард «Зенита» Джордан Мики выиграл приз лучшему защищающемуся игроку Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022.
«Для меня большая честь получить эту награду и считаться одним из лучших защитников в лиге. Эта награда была бы невозможна без моей команды и моих тренеров, которые каждый день подталкивали меня к тому, чтобы я был лучше и добивался большего. Спасибо лиге и тренерскому штабу за то, что сделали это возможным», — приводит слова Мики официальный сайт лиги.
В регулярном чемпионате Джордан Мики провёл 13 матчей, в которых в среднем набирал 13,5 очка и совершал 4,2 подбора и 1,8 передачи. Форвард оказался лучшим в «Зените» по перехватам (1,2), а санкт-петербургская команда стала второй в регулярном чемпионате по игре в обороне, пропуская в среднем лишь 74,0 очка за матч.
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