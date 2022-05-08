Паскуаль объяснил, за счёт чего «Зениту» удалось обыграть УНИКС во втором матче полуфинала

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу победы во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (76:67).
«Мы показали свою привычную хорошую игру с отличной энергией. Обе команды серьёзно играли сегодня и в нападении, и в защите, так что, я полагаю, это была замечательная игра для всех любителей баскетбола. В целом у нас был лучше настрой сегодня, мы лучше контролировали себя. Также мы выиграли подбор, который полностью проиграли в первой. Показатели передач и потерь изменились в лучшую для нас сторону, мы, в принципе, во всех аспектах улучшили игру. Матч закончили только с 9 потерями, что является отличным показателем, но пять из них были в последней четверти, и это то, над чем стоит поработать.
Каждый тренер и каждая команда стремится подчеркнуть лучшие стороны и повысить свои способности. Сегодня мы по-другому решили играть в нападении, и это дало свои плоды. В первой игре соперник был лучше нас, а во второй встрече мы выиграли, потому что были лучше. Считаю, что обе команды равны друг другу. Мы отправимся в Казань с лучшим настроем и желанием победить», — приводит слова Паскуаля официальный сайт лиги.
- 8 мая 2022
-
19:18
-
18:11
-
17:51
-
16:52
-
16:04
-
15:07
-
14:04
-
13:03
-
11:51
-
10:46
-
10:32
-
06:34
-
01:21
- 7 мая 2022
-
23:03
-
21:38
-
19:38
-
18:13
-
17:33
-
17:24
-
15:53
-
14:12
-
13:15
-
12:38
-
11:30
-
10:48
-
09:46
-
07:24
-
04:46
-
00:22
- 6 мая 2022
-
23:52
-
21:50
-
20:44
-
18:41
-
18:06
-
16:29