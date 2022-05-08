Паскуаль объяснил, за счёт чего «Зениту» удалось обыграть УНИКС во втором матче полуфинала

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу победы во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (76:67).

«Мы показали свою привычную хорошую игру с отличной энергией. Обе команды серьёзно играли сегодня и в нападении, и в защите, так что, я полагаю, это была замечательная игра для всех любителей баскетбола. В целом у нас был лучше настрой сегодня, мы лучше контролировали себя. Также мы выиграли подбор, который полностью проиграли в первой. Показатели передач и потерь изменились в лучшую для нас сторону, мы, в принципе, во всех аспектах улучшили игру. Матч закончили только с 9 потерями, что является отличным показателем, но пять из них были в последней четверти, и это то, над чем стоит поработать.

Каждый тренер и каждая команда стремится подчеркнуть лучшие стороны и повысить свои способности. Сегодня мы по-другому решили играть в нападении, и это дало свои плоды. В первой игре соперник был лучше нас, а во второй встрече мы выиграли, потому что были лучше. Считаю, что обе команды равны друг другу. Мы отправимся в Казань с лучшим настроем и желанием победить», — приводит слова Паскуаля официальный сайт лиги.