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Болельщик «Далласа» спровоцировал конфликт с семьёй ключевого игрока «Финикса»

Болельщик «Далласа» спровоцировал конфликт с семьёй ключевого игрока «Финикса»
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У членов семьи защитника «Финикс Санз» Криса Пола возник конфликт с болельщиком «Даллас Маверикс» во время четвёртого матча серии плей-офф НБА, который проходил в Далласе (США).

Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, болельщик домашней команды толкнул мать и жену игрока на глазах его детей.

Сам Пол написал в своём твиттере: «вы штрафуете игроков за то, что они говорят что-то болельщикам, но болельщики могут лапать членов наши семей… К чёрту это всё!»

«Даллас» опубликовал заявление после игры: «Маверикс» известно о неприятном инциденте между болельщиком и семьёй Пола. Это недопустимое поведение, с которым мы не хотим смириться. Работники клуба вместе с персоналом American Airlines Center спокойно вывели этого болельщика из зала».

Пол не доиграл четвёртый матч серии с «Маверикс». Его удалили в начале четвёртой четверти за шесть фолов.

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