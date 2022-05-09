Эмбиид считает, что «Филадельфия» сравняла счёт в серии с «Майами» благодаря Хардену

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид считает, что разыгрывающий команды Джеймс Харден сыграл определяющую роль в четвёртом матче серии с «Майами Хит», которая завершилась победой «Сиксерс» со счётом 116:108, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.

«Сегодня мы выиграли благодаря Хардену», – сказал Эмбиид после матча.

Харден записал на свой счет 31 очко (8 из 18 с игры, 9 из 10 с линии), 7 подборов и 9 передач при 6 потерях за 41 минуту.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер – 40 очков, 3 подбора и 6 передач. На счету самого Эмбиида 24 очка, 11 подборов и 2 передачи.

Следующий матч серии пройдёт в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» в ночь на среду, 11 мая. Начало – 2:30 мск.