«Тенерифе» стал победителем Лиги чемпионов

Испанский клуб «Тенерифе» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022. В финальном матче команда переиграла другой испанский клуб – «Манрезу». Счёт встречи — 98:87. Для «Тенерифе» это вторая победа в Лиге чемпионов. Первая была добыта в 2017 году.

Самым результативным игроком встречи стал Сасу Салин, который набрал 18 очков (7-11 с игры, 4-8 трехочковых), 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват. MVP «Финала четырех» был признан Марселиньо Уэртас, который в этой встрече набрал 13 очков и сделал 14 результативных передач.

Стоит отметить, что впервые за шесть сезонов в финал соревнований вышли две команды из одной страны.

В матче за третье место немецкий «Людвигсбург» крупно обыграл израильский «Хапоэль Холон».