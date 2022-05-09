Болельщик «Далласа» толкнул мать и жену Криса Пола во время матча
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Во время четвертого матча серии плей-офф между «Даллас Маверикс» и «Финикс Санз» (111:101) один из болельщиков команды хозяев атаковал толкнул мать и жену Криса Пола на глазах его детей.
«Маверикс» известно о неприятном инциденте между болельщиком и членами семьи Криса Пола. Это недопустимое поведение, с которым мы не может мириться. Работники клуба вместе с персоналом American Airlines Center спокойно вывели этого болельщика из зала», — говорится в заявлении команды.
Сам Пол был удалён в начале четвертой четверти за шесть фолов. Он набрал 5 очков, 7 передач, 5 подборов и 1 перехват за 23 минуты.
Следующая встреча пройдёт на домашнем паркете «Финикса» в ночь на среду, 11 мая. Начало – в 5:00 мск.
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