Баркли рассказал, как можно исключить инциденты с болельщиками во время матчей НБА

Легенда НБА, а ныне эксперт TNT, американец Чарльз Баркли высказался по поводу болельщиков, которые выкрикивают оскорбления игрокам во время матчей.

«Мы можем положить конец всем этим вещам, которые говорят фанаты. Давайте на пять минут переместимся в центр площадки. Просто дайте мне пять минут наедине с ними. Никто не будет выдвигать обвинений, никто не будет судиться в гражданском порядке. Скажите то, что вы только что сказали здесь в течение этих пяти минут, и я надеру вам задницу», – приводит слова Баркли Fadeaway World.

Напомним, сегодня болельщик «Даллас Маверикс» спровоцировал конфликт с семьёй Криса Пола из «Финикс Санз» во время четвёртого матча серии плей-офф НБА, который проходил в Далласе (США).