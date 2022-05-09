Президент Единой лиги ВТБ: «Локо» себя еще покажет в серии с ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался по поводу полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу московского клуба.

«ЦСКА как раз выделяется тем, что отработанная до автоматизма коммуникация пары Алексей Швед – Никола Милутинов на этом уровне приносит результат. И именно на этой связке строятся и остальные комбинации, раскрываются другие игроки. Тот же Каспер Уйэр сейчас в составе москвичей – как влитой, реализовал победный бросок в первой игре и проводит очень качественные отрезки. Во второй игре раскрылся другой новичок – Аллерик Фримен. Мы не видели этого парня в деле, а тут он набирает за четверть 12 очков, и становится понятно, что он может помочь – атлетичный, отрабатывает в защите, сам может создать себе бросок.



У «Локо» все более-менее понятнее: в Краснодаре начали готовить молодое поколение еще несколько лет назад, и сейчас мы видим результат. На площадке вместе с классными легионерами выходят и принимают сложные решения молодые Андрей Мартюк, Владислав Емченко, Александр Щербенев. Это, безусловно, будущее команды, но это и настоящее. Уверен, в Краснодаре «Локо» себя ещё покажет», — приводит слова Кущенко официальный сайт лиги.