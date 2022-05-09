Кендрик Перкинс назвал MVP нынешнего сезона

Известный эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу того, кому должна достаться награда MVP в нынешнем сезоне НБА.

«Если смотреть баскетбол, то Эмбиид – MVP. Аналитики – Йокич MVP.



Я рад, что во время голосования доверился тому, что вижу своими глазами», — написал Перкинс в своих социальных сетях.

27-летний Йокич в этом сезоне стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В текущей регулярке у Николы 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи. «Денвер Наггетс» завершили своё выступление в плей-офф, уступив «Голден Стэйт Уорриорз».

Эмбиид вместе с «Филадельфией Сиксерс» продолжает бороться за победу в чемпионате. Сейчас команда играет в полуфинале конференции с «Майами Хит». Счёт в серии 2-2.