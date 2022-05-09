Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс назвал MVP нынешнего сезона

Кендрик Перкинс назвал MVP нынешнего сезона
Комментарии

Известный эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу того, кому должна достаться награда MVP в нынешнем сезоне НБА.

«Если смотреть баскетбол, то Эмбиид – MVP. Аналитики – Йокич MVP.

Я рад, что во время голосования доверился тому, что вижу своими глазами», — написал Перкинс в своих социальных сетях.

27-летний Йокич в этом сезоне стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В текущей регулярке у Николы 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи. «Денвер Наггетс» завершили своё выступление в плей-офф, уступив «Голден Стэйт Уорриорз».

Эмбиид вместе с «Филадельфией Сиксерс» продолжает бороться за победу в чемпионате. Сейчас команда играет в полуфинале конференции с «Майами Хит». Счёт в серии 2-2.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022