Кущенко — о противостоянии «Зенита» и УНИКСа: команды строятся прямо по ходу решающих игр

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался по поводу полуфинального противостояния между «Зенитом» и УНИКСом (Счёт в серии 1-1).

«Хорошо видна работа тренеров – Хавьера Паскуаля и Велимира Перасовича, которые, по сути, в ручном режиме управляют командами, в которые пришли новые игроки. Оба специалиста полагаются на наигранные связки: у Перасовича есть Марио Хезонья, находит свой ритм Лоренцо Браун, у Паскуаля отличная пара больших Мики-Пойтресс, а еще есть Бэрон и Лойд. В то же время, в игру казанцев еще не совсем встроены Желько Шакич и Джерон Джонсон, перешедшие из «Автодора». У «Зенита» не всегда помогают российские ветераны Сергей Моня и Виталий Фридзон. При этом поиск оптимальных сочетаний идет прямо по ходу матчей. Обычно к концу сезона все схемы наработаны и обкатаны, здесь же у нас уникальный случай, команды строятся прямо по ходу решающих игр.



Например, сегодня у «Зенита» старте выходит Сергей Моня, чтобы он почувствовал, что тренер ему доверяет. У Казани готовили Георгия Жбанова к защите против Билли Бэрона, и на каком-то моменте это работало», — приводит слова Кущенко официальный сайт Единой лиги ВТБ.