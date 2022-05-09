Эмбиид: вот почему мы приобрели Хардена

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид высказался о разыгрывающем команды Джеймсе Хардене.



«Вот почему мы его приобрели. С тех пор, как он попал в наш коллектив, он приспосабливался, учитывая то, что нам от него нужно, будь это розыгрыш или, как сегодня, просто очки. Он делает это всю свою карьеру. Вот почему он здесь. Сейчас счёт в серии 2-2, у нас ещё много работы, но я в предвкушении того, чего мы можем достичь», — приводит слова Эмбиида House of Highlights.



Харден в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Майами» (116:108, 2-2) записал на свой счет 31 очко (8 из 18 с игры, 9 из 10 с линии), семь подборов и девять передач при шести потерях за 41 минуту.



Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер – 40 очков, три подбора и шесть передач. На счету самого Эмбиида 24 очка, 11 подборов и две передачи.



Следующий матч серии пройдёт в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» в ночь на среду, 11 мая. Начало – в 2:30 мск.