Гомельский: Эмбиид — один из самых перспективных центровых в истории НБА
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о центровом «Филадельфии Сиксерс» Джоэле Эмбииде.
«Я уже 45 лет болею за «Филадельфию» и в данном случае считаю, что Эмбиид — один из самых перспективных центровых вообще в истории НБА. Только бы травм избегал, а то всё время травмируется», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Эмбиид получил травму в последней встрече серии с «Торонто Рэпторс». Там он получил сотрясение и перелом глазницы после удара локтем одного из соперников. Из-за этого Джоэл пропустил два первых матча серии с «Майами Хит».
Накануне состоялся четвёртый матч серии, в котором «Филадельфия» одержала победу и сравняла счёт — 2-2.
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