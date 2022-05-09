Lil Wayne оскорбил Луку Дончича в социальных сетях

Американский рэп-исполнитель Дуэйн Майкл Картер-младший, более известный под псевдонимом Lil Wayne, оставил оскорбительное сообщение в адрес разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.



«Лука – проститутка», – написал музыкант в своих социальных сетях.



Причиной такой записи, вероятно, стало то, что Дончич и его одноклубники спровоцировали удаление Криса Пола из-за перебора фолов в четвёртом матче серии плей-офф НБА между «Далласом» и «Финиксом». Четвёртое нарушение Крис Пол совершил именно на Дончиче. Крис Пол и Lil Wayne находятся в дружеских отношениях.



Встреча завершилась победой «Даллас Маверикс» со счётом 111:101, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.



Следующая встреча пройдёт на домашнем паркете «Финикса» в среду, 11 мая. Начало – в 5:00 мск.