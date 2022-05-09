Владимир Гомельский назвал главных фаворитов плей-офф НБА

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о возможных итогах плей-офф НБА сезона-2021/2022.



«После третьих и четвёртых игр полуфинала взял и проиграл «Майами» две гостевых игры «Фили», и стало 2:2. На востоке у меня пропал главный фаворит. Я всё думал, что это «Майами», а теперь забрезжила надежда. Очень интересно: «Милуоки» ведёт 2:1, но «Бостон» неплохо играет. На востоке всё запутано. Не удивлюсь, если «Майами» победит на востоке и выйдет в финал: это будет по статистике. Мне очень нравится, как работает Споэльстра: спокойный, взвешенный, его команда знает, что делать. Думаю, на востоке — «Майами».



На западе: чем больше будет восстанавливаться Клэй Томпсон, чем лучше будет играть Грин, тем больше вероятность, что всё на свете выиграет «Голден Стэйт». У них лучшая организация игры. Я обожаю Криса Пола: считаю, что он 100 раз уже заслужил перстень. Но то, как сейчас играет его партнёр Букер, — так не получится обыграть «Голден Стэйт».



«Мемфис» мне не нравится. Я считаю, Джа Морант — талантливый, но клоун. Играет на собственную статистику, а не на победу команды. Когда он забивает 40+ — «Мемфис» не всегда выигрывает. «Финикс» играет с «Далласом»: я являюсь антагонистом Луки Дончича, поэтому в этом полуфинале я за «Финикс», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.