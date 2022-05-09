Экс-игрок НБА Эдриан Пэйн погиб в возрасте 31 года. Его убийца арестован

В США погиб бывший игрок НБА Эдриан Пэйн, сообщает The Detroit Free Press. Игрок погиб в возрасте 31 года.
Сообщается, что игрок был застрелен во Флориде.
По информации журналиста Криса Солари, убийца спортсмена был задержан. Им оказался Лоуренс Дорити. Он остался на месте преступления и сотрудничал с полицейскими. Он арестован по обвинению в умышленном убийстве.
Пэйн был выбран на драфте НБА «Атлантой» в 2014 году под 15-м номером. На его счету 107 матчей в НБА в составе таких команд, как «Атланта», «Миннесота» и «Орландо». После этого спортсмен перебрался в Европу, где успел повыступать в таких клубах, как «Панатинаикос», АСВЕЛ, «Орманспор» и «Ювентус». В составе «Панатинаикоса» он стал чемпионом Греции (2018), в составе АСВЕЛа — чемпионом Франции (2019).
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