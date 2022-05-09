ЦСКА добирался до Краснодара 12 часов

Московский ЦСКА сообщил, что добирался до Краснодара, где им предстоит провести матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», 12 часов.



Напомним, большинство аэропортов на юге России, в том числе краснодарский, в настоящий момент закрыты, и самым простым вариантом оказалось путешествие через Ставрополь. В итоге команда после приземления в Ставрополе отправилась на обед, а потом сменила вид транспорта на автобус, на котором и добралась до Краснодара за пять часов.



«Мы приехали на день раньше, чтобы игроки могли отдохнуть. Впервые за очень долгое время мы ехали на автобусе почти шесть часов. Но мы в хорошем режиме, игроки собраны, у нас есть время на отдых, терапии и встречи», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.