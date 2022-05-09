Емченко: знаем, что билеты на матч с ЦСКА проданы. Постараемся подарить зрителям победу

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко в преддверии третьего матча полуфинала Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА признался, что давно не помнит ситуации, когда на стадионе был аншлаг.
«Болельщики «Локо» всегда славились тем, как они умеют поддерживать команду. И для всей нашей команды эта поддержка очень много значит. Все мы знаем, что билеты на матч с ЦСКА проданы и что атмосфера в зале будет потрясающей. Я даже не вспомню, когда последний раз играл в забитой до отказа арене – последние годы из-за коронавирусных ограничений аншлагов не было. Очень благодарны нашим зрителям и постараемся подарить им победу. Мы были близки к тому, чтобы и в Москве выиграть в первом матче. Увы, чуть-чуть не хватило, каких-то мелких деталей. Сейчас задача каждого из нас – привнести в игру чуть больше чего-то своего, как в защите, так и в нападении. И тогда победа будет за нами», — приводит слова Емченко пресс-служба команды.
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