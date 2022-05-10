Монти Уильямс признан лучшим тренером регулярного сезона НБА

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс был признан лучшим тренером по итогам регулярного сезона НБА, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях.



50-летний специалист вместе с «Финиксом» выиграл регулярный чемпионат НБА — команда одержала 64 победы и потерпела 18 поражений. Это первая награда лучшему тренеру года в карьере Уильямса.



В борьбе за эту награду Монти Уильямс опередил Тейлора Дженкинса («Мемфис») и Эрика Споэльстру («Майами»).



В настоящий момент «Финикс», вышедший в плей-офф НБА под первым номером посева, во втором раунде сражается с «Даллас Маверикс». После четырёх матчей серии счёт равный — 2-2.

Ранее СМИ сообщили, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич был признан самым ценным игроком НБА в сезоне-2021/2022.