Хорватский баскетболист «Маккаби» госпитализирован после удара головой во время матча

Хорватский баскетболист «Маккаби» Анте Жижич получил травму головы во время матча с «Хапоэлем» в чемпионате Израиля, сообщает HRT Sport.

По данным источника, Жижич упал и ударился головой об пол и несколько минут находился без сознания. На площадку была вызвана медицинская бригада, которая долгое время оказывала помощь Жижичу, поэтому матч был прерван на некоторое время. Позже игрока экстренно доставили в госпиталь.

Позже в клубе сообщили, что игрок останется в больнице для дополнительных обследований.

Сам матч завершился победой «Хапоэля» со счётом 123:114.

Ранее Жижич выступал за клуб НБА «Кливленд Кавальерс». В регулярных чемпионатах НБА баскетболист провёл 113 матчей, набирая в них 6,0 очка и собирая 3,9 подбора.