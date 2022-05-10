Хорватский баскетболист «Маккаби» госпитализирован после удара головой во время матча
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Хорватский баскетболист «Маккаби» Анте Жижич получил травму головы во время матча с «Хапоэлем» в чемпионате Израиля, сообщает HRT Sport.
По данным источника, Жижич упал и ударился головой об пол и несколько минут находился без сознания. На площадку была вызвана медицинская бригада, которая долгое время оказывала помощь Жижичу, поэтому матч был прерван на некоторое время. Позже игрока экстренно доставили в госпиталь.
Позже в клубе сообщили, что игрок останется в больнице для дополнительных обследований.
Сам матч завершился победой «Хапоэля» со счётом 123:114.
Ранее Жижич выступал за клуб НБА «Кливленд Кавальерс». В регулярных чемпионатах НБА баскетболист провёл 113 матчей, набирая в них 6,0 очка и собирая 3,9 подбора.
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