Хорфорд: слова и действия Янниса в четвёртой игре мне не понравились. Это меня раззадорило

Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд рассказал о моменте, который произошёл во время четвёртого матча серии с «Милуоки Бакс» (116:108).

В этой игре Хорфорд установил личный рекорд, набрав 30 очков. По словам игрока, этому поспособствовало поведение лидера «Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Я не могу привести здесь то, что сказал мне Яннис, но его слова и то, как он посмотрел на меня – всё это мне определённо не понравилось. Это раззадорило меня», — приводит слова Хорфорда ESPN.

В первом матче «Милуоки» обыграл «Бостон» со счётом 101:89. Вторая встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 109:86. Третий матч за командой из Милуоки (103:101). Следующая игра состоится в Бостоне 12 мая. Начало – в 2:00 мск.