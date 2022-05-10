Стефен Карри стал первым игроком в истории, кто реализовал 500 трёхочковых в плей-офф НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, кому покорилась отметка в 500 реализованных трёхочковых в плей-офф.

В матче с «Мемфис Гриззлиз» Карри реализовал четыре броска из-за дуги. Таким образом, теперь на его счету 503 успешных попытки. Карри стал также самым результативным игроком матча, набрав 31 очко.

Сама встреча завершилась победой в исполнении «Голден Стэйт» со счётом 101:98, благодаря чему им удалось увеличить преимущество в серии – 3-1.

Наиболее значимый игрок у «Мемфиса» – форвард Джарен Джексон – 21 очко, пять подборов, но ноль передач. Также стоит отметить Эндрю Уиггинса, который заработал дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).



Следующая игра серии пройдёт в четверг, 12 мая, в Мемфисе (США) на арене «Федэкс Форум». Начало – в 4:30 мск.