«Пусть голосуют топ-75 всех времён». Чемпион НБА предложил новый формат определения MVP

Бывший чемпион НБА Стивен Джексон считает, что награду MVP должны определять голоса баскетболистов, которые вошли в топ-75 всех времён.

«Мы должны каким-то образом разобраться с этим голосованием, чувак. Йокич великолепен, лучше, чем я когда-либо был. Я ничего у него не отнимаю, но он не является MVP раз за разом, так же как Стив Нэш не был MVP раз за разом.



Это просто факты. Другие игроки проводят отличные годы. Их команды имеют шанс выиграть чемпионат. И если ты разбираешься в игре, то знаешь, что у «Денвера» не было шансов выиграть чемпионат. Я просто говорю факты, не принимая ничего от него. Все эти люди, которые никогда не попадали в корзину и не боролись за подбор, живут своими мечтами через клавиатуру, портят игру и влияют на карьеры людей. У меня есть идея: топ-75, почему бы вам не позволить им голосовать? Топ-75 игроков всех времён, пусть они голосуют за MVP каждый год. Это так просто. Перестаньте позволять голосовать этим людям, которые живут своими мечтами через клавиатуру и никогда не имели шанса сделать бросок», — приводит слова Джексона Fadeaway World.