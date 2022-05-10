Андрей Мартюк — лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк признан лучшим молодым игроком чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022.

«Это моя первая награда во взрослом баскетболе. Конечно, мне очень приятно это признание, но вместе с тем прекрасно понимаю, что пока это своеобразный аванс. Я пока только в начале своей карьеры. Хочу выразить огромную признательность нашему тренерскому и медицинскому штабу, всем своим партнёрам, всем тем, с кем я работал в молодёжных командах «Локо», руководству клуба за то, что создаёт идеальные условия для прогресса юных баскетболистов. И, конечно, нашим краснодарским болельщикам!» — приводит слова Мартюка официальный сайт Единой лиги ВТБ.

21-летний Андрей Мартюк провёл за «Локомотив-Кубань» 16 матчей, в которых в среднем за 19,3 минуты на площадке набирал 8,0 очка (55,9% с игры, 64,7% со штрафных), делал 5,1 подбора, 1,4 передачи и 1,0 перехвата. Лучший матч в этом сезоне форвард «Локомотива-Кубань» провёл с белорусским «Цмоки-Минск» (104:79). За 24 минуты на площадке россиянин набрал рекордные в карьере в лиге 19 очков, а также совершил 5 подборов и 5 передач.