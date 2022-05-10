Андрей Мартюк — лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк признан лучшим молодым игроком чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022.
«Это моя первая награда во взрослом баскетболе. Конечно, мне очень приятно это признание, но вместе с тем прекрасно понимаю, что пока это своеобразный аванс. Я пока только в начале своей карьеры. Хочу выразить огромную признательность нашему тренерскому и медицинскому штабу, всем своим партнёрам, всем тем, с кем я работал в молодёжных командах «Локо», руководству клуба за то, что создаёт идеальные условия для прогресса юных баскетболистов. И, конечно, нашим краснодарским болельщикам!» — приводит слова Мартюка официальный сайт Единой лиги ВТБ.
21-летний Андрей Мартюк провёл за «Локомотив-Кубань» 16 матчей, в которых в среднем за 19,3 минуты на площадке набирал 8,0 очка (55,9% с игры, 64,7% со штрафных), делал 5,1 подбора, 1,4 передачи и 1,0 перехвата. Лучший матч в этом сезоне форвард «Локомотива-Кубань» провёл с белорусским «Цмоки-Минск» (104:79). За 24 минуты на площадке россиянин набрал рекордные в карьере в лиге 19 очков, а также совершил 5 подборов и 5 передач.
- 10 мая 2022
-
16:07
-
15:51
-
15:01
-
13:47
-
12:39
-
11:36
-
11:03
-
10:05
-
07:47
-
05:21
-
01:37
-
00:25
- 9 мая 2022
-
23:39
-
22:47
-
21:50
-
20:39
-
19:54
-
19:52
-
19:35
-
18:35
-
18:20
-
17:26
-
16:38
-
16:08
-
15:37
-
14:21
-
13:37
-
12:25
-
10:01
-
09:41
-
05:40
-
04:52
-
03:41
-
01:12
- 8 мая 2022
-
23:44