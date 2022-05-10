Кайл Хайнс — лучший защитник Евролиги в сезоне-2021/2022

Центровой итальянского «Милана» Кайл Хайнс был признан лучшим защитником Евролиги в сезоне-2021/2022. Для него это уже третья награда в карьере.
«Милан» в нынешнем сезоне позволял соперникам набирать 71,9 очка в среднем за игру, что является лучшим результатом среди всех команд. В этом сезоне Хайнс в среднем набирал 8,0 очков, 5,3 подбора, 1,8 передачи, 0,7 перехвата и 0,7 блока за менее чем 24 минуты в среднем за матч.
Второе место в голосовании занял Эди Тавареш («Реал»), на третьем – Ник Калатес («Барселона»).
Хайнс начал свою профессиональную баскетбольную карьеру в итальянском клубе «Вероли Баскет». В сезоне-2010/2011 он дебютировал в Евролиге в составе «Брозе Бамберг» и помог команде выиграть Кубок и Лигу Германии. После этого Хайнс перешел в «Олимпиакос». В составе ЦСКА Хайнс выиграл ещё два титула Евролиги в 2016 и 2020 годах, помог клубу выйти в шесть «Финалов четырёх» подряд и завоевать шесть чемпионских титулов в Лиге ВТБ. Кайл присоединился к «Милану» в 2020 году и помог клубу выйти в «Финал четырёх» впервые с 1992 года. Хайнс также был выбран в команду всех десятилетий Евролиги – 2010-2020.
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