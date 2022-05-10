Два лидера ЦСКА были удалены в матче с «Локомотивом-Кубань»
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Два лидера московского ЦСКА, центровой Никола Милутинов и форвард Никита Курбанов, были дисквалифицированы в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
Поводом для удаления армейцев послужил инцидент с американским разыгрывающим «Локомотива-Кубань» Джейленом Бэрфордом, столкнувшимся с форвардом красно-синих Семёном Антоновым. После этого возникла перепалка, в результате которого Милутинов и Курбанов вышли на паркет со скамейки, что запрещено правилами.
Напомним, матч закончился победой краснодарцев со счётом 94:82. Счёт в серии стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующую встречу команды проведут также в Краснодаре 12 мая. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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