Тренер «Локомотива-Кубань» объяснил, что стало залогом победы его команды в матче с ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал победу, которую одержали его подопечные в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА — 94:82 (1-2 в серии).



«Залог победы сегодня: сыграли как полагается команде – хорошо делились мячом в нападении, страховали друг друга в защите. Отдельные слова благодарности болельщикам. ЦСКА — опытный коллектив, искушённый в матчах такого накала. В определённый момент соперники смогли нас догнать, начали диктовать свой стиль игры. Но трибуны дали нам необходимый эмоциональный заряд, мы вернули инициативу в свои руки и уже не упускали её до конца матча», — приводит слова Максимовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».