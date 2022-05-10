Эксперт: Эмбиид лучше Йокича и Адетокунбо
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Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался о лидере «Филадельфии Сиксерс» Джоэле Эмбииде в преддверии пятого матча полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Филадельфия» встретится с «Майами Хит». Счёт в серии между командами – 2-2.
«Сегодня вечером в Майами у Джоэла Эмбиида будет возможность сделать заявление. Он может сказать: «Я снова стал лучшим игроком на планете». Джоэл лучше Йокича и Янниса. Он вселяет больший страх в соперников», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
Пятая встреча между «Сиксерс» и «Хит» пройдёт в Майами. Начало запланировано на 2:30 по московскому времени.
Ранее мнением об Эмбииде поделился известный спортивный комментатор Владимир Гомельский.
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