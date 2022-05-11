Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» американец Джа Морант рискует пропустить остаток сезона из-за полученной травмы.



МРТ-обследование игрока показали механическое повреждение костной ткани правого колена. О сроках восстановления будет объявлено позже, но остаток сезона он скорее всего пропустит.



Морант получил травму в момент контакта с защитником «Уорриорз» Джорданом Пулом, который попытался выбить мяч у него из рук, схватив его при этом за колено. Арбитры не обратили внимание на действия Пула, зафиксировав нарушение на Эндрю Уиггинсе.



Как впоследствии сообщил инсайдер Эдриан Воджнаровски в своих социальных сетях, в НБА собираются изучить эпизод, в котором Пул схватил Моранта за колено.