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Умер член Зала славы НБА Боб Ланье

Умер член Зала славы НБА Боб Ланье
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Бывший баскетболист, член Зала славы НБА Боб Ланье умер в возрасте 73 лет.

«Более 30 лет Боб служил нашим глобальным послом и специальным помощником Дэвида Стерна, а затем и меня, путешествуя по миру, чтобы привить ценности игры и оказать положительное влияние на молодых людей во всём мире. Это был труд любви для Боба, который был одним из самых добрых и искренних людей, которых я когда-либо видел», — сказал комиссар НБА Адам Сильвер.

НБА сообщила, что Ланье умер после непродолжительной болезни. Он работал в лиге в качестве глобального посла. В 2019 году сообщалось, что знаменитый игрок проходил лечение от рака мочевого пузыря.

Ланье провёл 14 сезонов в составе «Детройт Пистонс» и «Милуоки Бакс» и в среднем за карьеру набирал 20,1 очка и 10,1 подбора. Он занимает третье место в списке лучших игроков «Пистонс» по количеству очков и подборов. «Детройт» выбрал Ланье под общим первым номером на драфте НБА 1970 года.

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