Пи Джей Такер — о Батлере: я оплачиваю его штрафы, а он купил мне новую машину

Форвард «Майами Хит» Пи Джей Такер после победы команды в матче с «Филадельфией Сиксерс» (120:85) в пятом матче серии плей-офф высказался о своём одноклубнике Джимми Батлере.

«Я просто счастливчик, что могу играть с такими парнями, как Джимми. Всему, чему я научился, учусь у него, чувак. Я оплачиваю его штрафы, а он купил мне новую машину», — сказал Такер после матча.

Самым результативным в составе победителей стал как раз Джимми Батлер, набравший 23 очка. Макс Страс оформил дабл-дабл. В его активе 19 очков и 10 подборов.

После этой игры счёт в серии стал 3-2 в пользу «Майами». Следующий матч между командами пройдёт в Филадельфии 13 мая. Начало – в 2:00 мск.



Напомним, ранее «Майами» со счётом 4-1 в серии победил «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» оказалась сильнее «Торонто Рэпторс» (4-2).