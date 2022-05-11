Пи Джей Такер — о Батлере: я оплачиваю его штрафы, а он купил мне новую машину

Форвард «Майами Хит» Пи Джей Такер после победы команды в матче с «Филадельфией Сиксерс» (120:85) в пятом матче серии плей-офф высказался о своём одноклубнике Джимми Батлере.
«Я просто счастливчик, что могу играть с такими парнями, как Джимми. Всему, чему я научился, учусь у него, чувак. Я оплачиваю его штрафы, а он купил мне новую машину», — сказал Такер после матча.
Самым результативным в составе победителей стал как раз Джимми Батлер, набравший 23 очка. Макс Страс оформил дабл-дабл. В его активе 19 очков и 10 подборов.
После этой игры счёт в серии стал 3-2 в пользу «Майами». Следующий матч между командами пройдёт в Филадельфии 13 мая. Начало – в 2:00 мск.
Напомним, ранее «Майами» со счётом 4-1 в серии победил «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» оказалась сильнее «Торонто Рэпторс» (4-2).
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