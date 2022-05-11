Зубков рассказал, на чём сконцентрируется «Зенит» в третьей игре с УНИКСом

Форвард «Зенита» Андрей Зубков высказался по поводу предстоящего матча с УНИКСом в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (счёт в серии 1-1).
«Это плей-офф, здесь каждая игра – это другая игра. Сыграв два матча, мы проделали большую работу над ошибками, что-то улучшили.
Главное – начать хорошо играть в защите и не терять мячи в нападении. В целом справились с Хезоньей во второй игре. Первые три четверти у него практически не было очков, тем самым у них не получалось играть в нападении. Думаю, что продолжим играть так же, может быть, какие-то аспекты улучшим, но сконцентрируемся на этом.
В плей-офф в одной игре процент может быть 10, а во второй – 40. Мы сконцентрировались и забили свои мячи. Всегда ощущаем поддержку наших болельщиков, даже когда их нет рядом», — приводит слова Зубкова официальный сайт клуба.
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