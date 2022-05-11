Дрэймонд Грин: Пэйн потерял свою жизнь, пытаясь помочь другу

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу смерти Эдриана Пэйна.

«Все, кто знал Эдриана, помнят, что он был безобидным, заботился о людях больше, чем о себе. Он потерял свою жизнь, пытаясь кому-то помочь. Он пытался помочь другу, который был вовлечён в бытовую ссору, и когда он приехал, его трагически застрелили.

Покойся с миром, Эдриан, я люблю тебя, брат. Ты был крутым, ты сделал невероятное, ты выбрался из Дейтона, Огайо. Ты не только закончил колледж, несмотря на пониженную обучаемость. Тебе говорили, что ты никогда не сможешь играть в баскетбол на высоком уровне, но ты преодолел все трудности и играл в НБА. Пока мы не встретимся снова, даю слово, я всегда буду заботиться о твоих близких», — сказал Грин во время своего подкаста.

Пэйн был выбран на драфте НБА «Атлантой» в 2014 году под 15-м номером. На его счету 107 матчей в НБА в составе таких команд, как «Атланта», «Миннесота» и «Орландо». После этого спортсмен перебрался в Европу, где успел повыступать в таких клубах, как «Панатинаикос», АСВЕЛ, «Орманспор» и «Ювентус». В составе «Панатинаикоса» он стал чемпионом Греции (2018), в составе АСВЕЛа — чемпионом Франции (2019).