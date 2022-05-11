Уэйд предложил О'Нилу и Гоберу решить их спор на уик-энде всех звёзд НБА — 2023

Бывший товарищ Шакила О'Нила по команде и совладелец команды Руди Гобера «Юта Джаз» Дуэйн Уэйд предложил решение их споров.

Шак не раз высказывался в адрес Руди Гобера и недавно заявил, что он бы доминировал над ним в игре, как и над остальной частью НБА. Руди Гобер ответил комментарием в сети, сказав, что «накрыл бы зад Шака в защите».



«Хотите уладить всё на звёздном уик-энде НБА в Юте в следующем году?» — написал Уэйд в социальных сетях.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.