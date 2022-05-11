Скип Бэйлесс: не могу сказать, что Стефен Карри — особенный игрок

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался по поводу разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
«Стеф — особенный стрелок, я никогда не видел ничего подобного. Но особенный игрок? Я пока не могу этого сказать, мне нужно увидеть больше», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.
Напомним, недавно Карри стал первым игроком в истории НБА, кому покорилась отметка в 500 реализованных трёхочковых в плей-офф. В матче с «Мемфис Гриззлиз» Карри реализовал четыре броска из-за дуги. Таким образом, теперь на его счету 503 успешных попытки. Карри стал также самым результативным игроком матча, набрав 31 очко.
Сама встреча завершилась победой в исполнении «Голден Стэйт» со счётом 101:98, благодаря чему им удалось увеличить преимущество в серии – 3-1.
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