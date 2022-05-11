Президент «Автодора»: четверо ведущих легионеров побежали с корабля, и команда развалилась

Президент «Автодора» Владимир Родионов высказался о неудачном выступлении команды в концовке сезона Единой лиги ВТБ.



«Не скрою, ожидания не совпали с реальностью. Аппетит пришел уже во время еды. Нынешний сезон мог стать лучшим в новейшей истории «Автодора». В оптимальном составе мы имели все шансы на выход в полуфинал Единой Лиги ВТБ и завоевание Кубка Европы ФИБА. Но, к сожалению, после 24 февраля все пошло не по плану. Сразу четверо ведущих легионеров побежали с корабля, и команда не по нашей вине развалилась. Только богатым топ-клубам удалось деньгами удержать, вернуть либо переманить иностранцев у конкурентов и продолжить борьбу за титул. В решающей части сезона ЦСКА, «Зенит» и УНИКС даже завезли в страну новых легионеров. В общей сложности казанцы заявили на плей-офф Лиги ВТБ сразу 8 зарубежных игроков. Их команда стала еще сильнее, чем в период выступления в Евролиге.

Увы, у «Автодора» по причине скромного бюджета не было возможности сохранить лидеров. Поэтому давайте будем реалистами – в четвертьфинальной серии до 3-х побед у перспективной саратовской молодежи не было ни малейших шансов против клуба Евролиги", — приводит слова Родионова официальный сайт «Автодора».