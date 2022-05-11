Леброн Джеймс — самый высокооплачиваемый спортсмен мира, Месси обошёл Роналду

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, сообщает Sportico. За последний год баскетболист заработал $ 126,9 млн, что стало самым высоким показателем за его спортивную карьеру.
При этом доход от контракта и призовых у Леброна Джеймса не самый высокий — всего $ 36,9 млн, в то время как ещё $ 90 млн спортсмен получил за минувшие 12 месяцев от рекламных контрактов.
Помимо него, в первую двадцатку попали ещё шесть представителей НБА — Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз», Кевин Дюрант из «Бруклин Нетс», Джеймс Харден из «Филадельфии Сиксерс», а также Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), одноклубник Леброна Расселл Уэстбрук и Клэй Томпсон из «Голден Стэйт».
В первой пятёрке, помимо Леброна, оказались сразу три футболиста — Лионель Месси, заработавший $ 122 млн, Криштиану Роналду ($ 115 млн) и Неймар ($ 103 млн). Пятёрку сильнейших замкнул Сауль «Канело» Альварес, заработавший $ 89 млн.
Лидировавший в этом рейтинге в прошлом году экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор по итогам минувшего года стал лишь 22-м в рейтинге.
Самые высокооплачиваемые спортсмены мира за минувший год:
|Место
|Имя
|Вид спорта
|Национальность
|Заработок от контракта
|Заработок от спонсоров
|Общий заработок
|1
|Леброн Джеймс
|Баскетбол
|США
|$ 36,9 млн
|$ 90 млн
|$ 126,9 млн
|2
|Лионель Месси
|Футбол
|Аргентина
|$ 72 млн
|$ 50 млн
|$ 122 млн
|3
|Криштиану Роналду
|Футбол
|Португалия
|$ 60 млн
|$ 55 млн
|$ 115 млн
|4
|Неймар
|Футбол
|Бразилия
|$ 65 млн
|$ 38 млн
|$ 103 млн
|5
|Сауль «Канело» Альварес
|Бокс
|Мексика
|$ 84 млн
|$ 5 млн
|$ 89 млн
|6
|Стефен Карри
|Баскетбол
|США
|$ 41,2 млн
|$ 45 млн
|$ 86,2 млн
|7
|Кевин Дюрант
|Баскетбол
|США
|$ 37,9 млн
|$ 48 млн
|$ 85,9 млн
|8
|Роджер Федерер
|Теннис
|Швейцария
|$ 724 тыс.
|$ 85 млн
|$ 85,7 млн
|9
|Джеймс Харден
|Баскетбол
|США
|$ 40 млн
|$ 36 млн
|$ 76 млн
|10
|Тайгер Вудс
|Гольф
|США
|$ 8,5 млн
|$ 65 млн
|73,5 млн
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