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Леброн Джеймс — самый высокооплачиваемый спортсмен мира, Месси обошёл Роналду

Леброн Джеймс — самый высокооплачиваемый спортсмен мира, Месси обошёл Роналду
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, сообщает Sportico. За последний год баскетболист заработал $ 126,9 млн, что стало самым высоким показателем за его спортивную карьеру.

При этом доход от контракта и призовых у Леброна Джеймса не самый высокий — всего $ 36,9 млн, в то время как ещё $ 90 млн спортсмен получил за минувшие 12 месяцев от рекламных контрактов.

Помимо него, в первую двадцатку попали ещё шесть представителей НБА — Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз», Кевин Дюрант из «Бруклин Нетс», Джеймс Харден из «Филадельфии Сиксерс», а также Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), одноклубник Леброна Расселл Уэстбрук и Клэй Томпсон из «Голден Стэйт».

В первой пятёрке, помимо Леброна, оказались сразу три футболиста — Лионель Месси, заработавший $ 122 млн, Криштиану Роналду ($ 115 млн) и Неймар ($ 103 млн). Пятёрку сильнейших замкнул Сауль «Канело» Альварес, заработавший $ 89 млн.

Лидировавший в этом рейтинге в прошлом году экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор по итогам минувшего года стал лишь 22-м в рейтинге.

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира за минувший год:

МестоИмяВид спортаНациональностьЗаработок от контрактаЗаработок от спонсоровОбщий заработок
1Леброн ДжеймсБаскетболСША$ 36,9 млн$ 90 млн$ 126,9 млн
2Лионель МессиФутболАргентина$ 72 млн$ 50 млн$ 122 млн
3Криштиану РоналдуФутболПортугалия$ 60 млн$ 55 млн$ 115 млн
4НеймарФутболБразилия$ 65 млн$ 38 млн$ 103 млн
5Сауль «Канело» АльваресБоксМексика$ 84 млн$ 5 млн$ 89 млн
6Стефен КарриБаскетболСША$ 41,2 млн$ 45 млн$ 86,2 млн
7Кевин ДюрантБаскетболСША$ 37,9 млн$ 48 млн$ 85,9 млн
8Роджер ФедерерТеннисШвейцария$ 724 тыс.$ 85 млн$ 85,7 млн
9Джеймс ХарденБаскетболСША$ 40 млн$ 36 млн$ 76 млн
10Тайгер ВудсГольфСША$ 8,5 млн$ 65 млн73,5 млн
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