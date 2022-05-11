Леброн Джеймс — самый высокооплачиваемый спортсмен мира, Месси обошёл Роналду

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, сообщает Sportico. За последний год баскетболист заработал $ 126,9 млн, что стало самым высоким показателем за его спортивную карьеру.



При этом доход от контракта и призовых у Леброна Джеймса не самый высокий — всего $ 36,9 млн, в то время как ещё $ 90 млн спортсмен получил за минувшие 12 месяцев от рекламных контрактов.



Помимо него, в первую двадцатку попали ещё шесть представителей НБА — Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз», Кевин Дюрант из «Бруклин Нетс», Джеймс Харден из «Филадельфии Сиксерс», а также Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), одноклубник Леброна Расселл Уэстбрук и Клэй Томпсон из «Голден Стэйт».



В первой пятёрке, помимо Леброна, оказались сразу три футболиста — Лионель Месси, заработавший $ 122 млн, Криштиану Роналду ($ 115 млн) и Неймар ($ 103 млн). Пятёрку сильнейших замкнул Сауль «Канело» Альварес, заработавший $ 89 млн.



Лидировавший в этом рейтинге в прошлом году экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор по итогам минувшего года стал лишь 22-м в рейтинге.

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира за минувший год: