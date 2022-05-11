Марио Хезонья — MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022

Форвард УНИКСа Марио Хезонья был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022. Официальное объявление и церемония награждения прошли перед стартом третьего матча полуфинальной серии плей-офф турнира между казанцами и санкт-петербургским «Зенитом».



В регулярном чемпионате сезона-2021/2022 Единой лиги ВТБ Марио Хезонья принял участие в 18 встречах, набирая в них в среднем 18,2 очка, совершая 7,0 подбора и отдавая 3,6 результативной передачи за 31,1 минуты игрового времени.



В борьбе за награду MVP сезона Марио Хезонья опередил игроков ЦСКА Алексея Шведа и Николу Милутинова, игроков «Зенита» Билли Бэрона и Джордана Мики, баскетболиста «Пармы» Егвения Воронова, игрока «Автодора» Евгения Минченко а также баскетболистов «Локомотива-Кубань» Эрика Макколлума и Джонатана Мотли.

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