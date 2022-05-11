«Зенит» обыграл УНИКС и вышел вперёд в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Поделиться
Завершился матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Счёт встречи — 68:67 в пользу гостей паркета.
Самым результтаинвым игроком матча в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета отличился Марио Хезонья, записавший на свой счёт 14 очков.
Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга смог повести в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч серии состоится 13 мая в Казани.
Напомним, первый матч между командами завершился в пользу подопечных Велимира Перасовича. Во второй встрече сильнее оказались игроки «Зенита».
В другом полуфинале турнира встречаются ЦСКА и «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ. 1/2 финала
11 мая 2022, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
67 : 68
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Браун, Воронцевич, Джонсон, Жбанов, Зайцев, Клименко, Комолов, Мосли, Мэйо, Узинский, Хезонья, Шакич
Зенит: Бакнер, Бэрон, Вяльцев, Д. Кулагин, Зубков, Карасёв, Картер, Лойд, Мики, Моня, Пойтресс, Фридзон
Комментарии
- 11 мая 2022
-
23:01
-
22:00
-
20:03
-
19:52
-
18:45
-
17:31
-
16:00
-
15:12
-
13:57
-
12:47
-
11:41
-
10:06
-
09:39
-
08:59
-
08:30
-
07:35
-
06:21
-
04:56
-
00:05
- 10 мая 2022
-
22:52
-
21:33
-
19:48
-
18:29
-
17:27
-
17:11
-
16:07
-
15:51
-
15:01
-
13:47
-
12:39
-
11:36
-
11:03
-
10:05
-
07:47
-
05:21
Партнерский контент