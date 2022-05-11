«Зенит» обыграл УНИКС и вышел вперёд в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Завершился матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Счёт встречи — 68:67 в пользу гостей паркета.



Самым результтаинвым игроком матча в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета отличился Марио Хезонья, записавший на свой счёт 14 очков.



Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга смог повести в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч серии состоится 13 мая в Казани.



Напомним, первый матч между командами завершился в пользу подопечных Велимира Перасовича. Во второй встрече сильнее оказались игроки «Зенита».



В другом полуфинале турнира встречаются ЦСКА и «Локомотив-Кубань».