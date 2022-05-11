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«Зенит» обыграл УНИКС и вышел вперёд в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл УНИКС и вышел вперёд в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
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Завершился матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Счёт встречи — 68:67 в пользу гостей паркета.

Самым результтаинвым игроком матча в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета отличился Марио Хезонья, записавший на свой счёт 14 очков.

Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга смог повести в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч серии состоится 13 мая в Казани.

Напомним, первый матч между командами завершился в пользу подопечных Велимира Перасовича. Во второй встрече сильнее оказались игроки «Зенита».

В другом полуфинале турнира встречаются ЦСКА и «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
11 мая 2022, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
67 : 68
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Браун, Воронцевич, Джонсон, Жбанов, Зайцев, Клименко, Комолов, Мосли, Мэйо, Узинский, Хезонья, Шакич
Зенит: Бакнер, Бэрон, Вяльцев, Д. Кулагин, Зубков, Карасёв, Картер, Лойд, Мики, Моня, Пойтресс, Фридзон
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