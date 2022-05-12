Перасович прокомментировал поражение в 3-м матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».
«В первую очередь поздравляю «Зенит» с победой. Но мне бы также хотелось поблагодарить своих игроков за то, что они сражались до самого конца и результат игры оставался неизвестным вплоть до финальной сирены. Конечно, мы очень расстроены, потому что матч был абсолютно равным и у нас были все шансы выиграть. Нам нужно как можно скорее забыть об этом поражении и постараться взять верх в четвёртой встрече. Несмотря на уверенную победу в первом матче полуфинальной серии плей-офф, играть с «Зенитом» совсем непросто. Нам противостоит одна из сильнейших команд Евролиги этого сезона. Как правило, в таких матчах всё решают несколько владений, удачных или неверных решений в нападении и защите. Сегодня победить мог любой из соперников. Но им удалось забить в своей последней атаке, а мы не смогли реализовать решающее владение. Это баскетбол», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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