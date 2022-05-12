40 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Бостон» в пятом матче плей-офф НБА

Завершился пятый матч полуфинала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 110:107.



Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 34 очка.



В составе «Милуоки» дабл-дабл оформил Яннис Адетокунбо. На его счету 40 очков, а также 11 подборов.



«Милуоки» повёл в серии со счётом 3-2. Следующий матч состоится в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» 13 мая. Начало — в 23:00 мск.



В регулярном чемпионате «Бостон» занял третье место в турнирной таблице. «Милуоки», в свою очередь, в регулярном чемпионате финишировал на второй строчке.