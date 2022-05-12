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40 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Бостон» в пятом матче плей-офф НБА

40 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Бостон» в пятом матче плей-офф НБА
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Завершился пятый матч полуфинала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 110:107.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 34 очка.

В составе «Милуоки» дабл-дабл оформил Яннис Адетокунбо. На его счету 40 очков, а также 11 подборов.

«Милуоки» повёл в серии со счётом 3-2. Следующий матч состоится в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» 13 мая. Начало — в 23:00 мск.

В регулярном чемпионате «Бостон» занял третье место в турнирной таблице. «Милуоки», в свою очередь, в регулярном чемпионате финишировал на второй строчке.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
12 мая 2022, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 110
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Браун - 26, Смарт - 15, Тайс - 11, Уайт - 9, Хорфорд - 8, Притчард - 4, Корнет, Морган, Несмит, Стаускас, Уильямс, Уильямс, Фиттс, Хозер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 40, Холидэй - 24, Портис - 14, Коннотон - 13, Мэттьюз - 9, Аллен - 8, Лопес - 2, Адетокунбо, Вильдоса, Ибака, Картер, Миддлтон, Нвора, Такер, Хилл
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