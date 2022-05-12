«Мемфис» обновил клубный рекорд в пятом матче серии с «Голден Стэйт»

«Мемфис Гриззлиз» в первой половине пятого матча серии с «Голден Стэйт Уорриорз» набрали 77 очков, что стало лучшим показателем команды за всю её историю в плей-офф.
Стоит также отметить, что команда лидировала перед заключительной четвертью с разницей в 52 очка, что является рекордом всей лиги за последние 70 лет.
Примечательно, что в игре не принимал участия лидер команды Джа Морант, а самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон, набравший 21 очко и совершивший восемь подборов и три передачи. Наиболее значимым игроком у «Голден Стэйт» был защитник Клэй Томпсон – 19 очков, три подбора и одна передача.
Следующая игра серии пройдёт в пятницу, 13 мая, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр». Начало – в 22:00 мск.
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